إنقاذ طريق الضبعة من كارثة بعد إخماد حريق بمحطة بنزين

انقذت العناية الالهية طريق الضبعة من كارثة انسانية بعد نشوب حريق داخل محطة وقود اعلى الطريق، نجحت القوات من إخماد الحريق قبل امتداده لداخل المحطة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى محطات الوقود بطريق الضبعة الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى محاصرة النيران من جميع الاتجاهات لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء المحطة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون وقوع إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.