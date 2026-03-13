البحرين: اعتراض وتدمير 115صاروخا و191مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني



أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 115 صاروخا و191 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

وفي وقت لاحق ، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالمواطنين التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام.

كما دعت في بيانها إلى عدم تناقل الإشاعات مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.