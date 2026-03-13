جيش الاحتلال يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط



أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط لتمكين تحويل القوات النظامية إلى جنوب لبنان.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن حكومة لبنان - التي لم تف بالتزامها بنزع سلاح حزب الله - ستدفع أثمانا متزايدة.

وفي سياق أخر ؛ قال مصدر عسكري لقناة 12 الإسرائيلية : منذ بداية الحرب على إيران تم تدمير ما بين 160 و190 منصة إطلاق صواريخ إيرانية.

وقال مصدر عسكري أيضا: كما تم تعطيل نحو 200 منصة إطلاق صواريخ إضافية في إيران.

وأشار المصدر العسكري إلى أن لتقديرات تشير إلى أنه تبقى لدى إيران نحو 150 منصة إطلاق صواريخ . وأن المرحلة الحالية تهدف إلى تحقيق حسم طويل الأمد ضد النظام الإيراني.



كما لفتت القناة 12 الإسرائيلية الى توقعات المصدر الإسرائيلي بأن يصبح النظام الإيراني ضعيفا ومحاصرا ما سيؤدي إلى ثورة في إيران.

