جيش الاحتلال: نفذنا عشرات الموجات من الهجمات على إيران وجنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ خلال 24 ساعة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران وشيراز والأهواز.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته نفذت عشرات الموجات من الهجمات على البنى التحتية لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في طهران بالتزامن مع تحليق مقاتلات في سمائها.

كما أشار المصدر ذاته إلى سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة كرج في محافظة البرز.

فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في طهران.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات على مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران.