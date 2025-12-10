وفد كندي يثمن جهود وزارة الصحة في علاج الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية

ثمن وفد كندي رفيع المستوى من السفارة الكندية بالقاهرة جهود وزارة الصحة المصرية في استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفد كندي يثمن جهود وزارة الصحة

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمستشفى العريش العام، في حضور محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، حيث تفقد الوفد وحدة الدعم النفسي وعددًا من أقسام المستشفي، وزار الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

وأطلع المحافظ، الوفد الكندي على جهود وزارة الصحة في استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.