الكفاءة أهم من الشهرة| «عبدالجليل» ينتقد الأسماء المُرشحة للمنتخب: ما مؤهلات أحمد حسن والحضري؟

قال محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه يطرح تساؤلات حول مؤهلات كل من أحمد حسن وعصام الحضري لتولي مناصب في الجهاز الفني لمنتخب مصر. وأوضح عبد الجليل أن الحضري سبق له تدريب سوريا مع كيروش، قبل أن يعود ويتولى منصبًا كبيرًا في اتحاد الكرة المصري.

وأضاف “عبد الجليل”، في تصريحات لبرنامج "نمبر1" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على شاشة CBC، أن المنتخب الأنجح حاليًا في مصر هو منتخب حسام حسن، مشيرًا إلى أنه الفريق الذي يصعب على أي منافس الاقتراب منه.

وأكمل: تصريحات الكابتن حلمي طولان غريبة، هل كان ثنائي بيراميدز، قطة وزالاكا، سيصنعان الفارق مع هذا المنتخب؟ الأمر لا يحتاج أسماء بقدر ما يحتاج لاعبين يلعبون بحماس ورغبة.

وأتم: أتمنى ألا أرى أي أسماء حالية من الموجودين على الساحة الكروية والمسؤولين عن الكرة المصرية بعد هذه المهاذل.