قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رفض تأجيل مباريات الدوري| حلمي طولان يكشف المسئول عن خروج مصر من كأس العرب.. من هو؟

حلمي طولان
حلمي طولان
أحمد أيمن

تحت قيادة حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب المصري الثاني، تعرض الفريق لخسارة كبيرة في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في قطر، بخروجه من دور المجموعات. 

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خسر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

أهداف مباراة مصر والأردن

تقدم الأردن بالهدف الأول في الدقيقة 19 حيث وصلت الكرة إلى محمد أبو حشيش بعد ارتباك الدفاع المصري ليسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 تمكن النشامى من تسجيل الهدف الثاني بعد تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء عن طريق محمد زريق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل على علوان هدفا ثالثا للنشامى من ركلة جزاء بعد تدخل من ياسين مرعي على اللاعب الأردني.

بهذه النتيجة ودع منتخب مصر كاس العرب، بعدما احتل المركز االثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين متتاليين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1)، وخسارة أمام الأردن.

في المقابل، يتربع المنتخب الأردنى على عرش الصدارة بتسع نقاط كاملة، محققاً 3 انتصارات على الإمارات (2-1) والكويت (1-0)، ومصر (3 - 0).

من المسئول عن خسارة مصر؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي جمعته بالأردن، التي انتهت بخسارة المنتخب المصري، ألقى طولان باللوم على شخص واحد اعتبره المسئول عن هذه الإهانة.

وصرح طولان بأن الشخص المسؤول هو من رفض تأجيل مباريات الدوري العام، مما أثر سلبًا على استعداد المنتخب المصري، حيث خرج المنتخب من البطولة من دور المجموعات وعجز عن تحقيق الفوز في أي من مبارياته، واكتفى بالتعادل في المباراتين الأولتين أمام الكويت والإمارات، ليلاقي بعد ذلك الهزيمة أمام الأردن.

تحدث طولان عن الظروف الصعبة التي أُوكلت إليه المسؤولية خلالها، مؤكدًا أنه قبل تلك المهمة دون مقابل مالي، وأنه حاول قدر الإمكان رد جزء من جميل البلد. إلا أن الأمور لم تكن سهلة، حيث عانى المنتخب من غياب عدد كبير من اللاعبين المميزين بسبب عدم إيقاف الدوري.

أشار "طولان" إلى أن الدوري تم إيقافه فقط أمام بعض الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، مما حرمه من سبعة لاعبين أساسيين من فريق بيراميدز، الذي بدأ يحقق الإنجازات بفضل مجهوداتهم. وبسبب هذا القرار، اضطر طولان إلى استبدال هؤلاء اللاعبين بآخرين جدد، الأمر الذي أثر سلبًا على أداء المنتخب في البطولة.

وأكد “طولان” في تصريحاته أن الموقف الذي مرّ به المنتخب يعتبر سابقة في تاريخ كرة القدم المصرية، إذ أن الدوري اعتُبر أهم من مشاركة المنتخب. ورغم الظروف، تعهد بقبول المسئولية كاملة، مشيرًا إلى أن ذنب جماهير مصر، سواء في قطر أو القاهرة، في عنقه.

منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب 2025 مباراة مصر والأردن سبب خسارة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد