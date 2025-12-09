وائل جمعة: يجب فتح تحقيق في خسارة منتخب مصر أمام الأردن

علّق وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خسارة المنتخب المصري الثاني أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، وهي الهزيمة التي أطاحت بالفراعنة من المسابقة مبكرًا.

وكان منتخب مصر قد خسر بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الأردني، اليوم الثلاثاء، ليودع البطولة دون تحقيق أي فوز، بعدما اكتفى بتعادلين وهزيمة في مشواره بالمجموعات.

وفي تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت"، أعرب وائل جمعة عن استيائه من أداء ونتائج المنتخب، مؤكدًا أن الهزيمة لم تكن مفاجِئة.

وقال جمعة:"للأسف النتيجة كانت متوقعة بعد ما رأيناه في المباريات الثلاث. هناك فشل واضح، وأتمنى أن يُحاسَب المسؤول عنه. منذ سنوات نرى أخطاء متكررة دون أن يتحمل أحد المسؤولية. الجمهور البسيط لا يريد سوى رؤية منتخب بلده يفوز ويسعد."

وأضاف مدافع الفراعنة السابق:"أتمنى محاسبة كل من شارك في هذه المهزلة. اسم مصر كبير في آسيا وإفريقيا، ولا بد من التحقيق في ما حدث سواء كانت الأخطاء بقصد أو دون قصد. المنظومة الرياضية المصرية كلها يجب أن تتحمل تبعات هذا الإخفاق."

وأكد جمعة أن الخطأ الأساسي كان في إدارة ملف مشاركة المنتخبات المصرية في البطولة، قائلاً:"القرار كان خاطئًا من البداية. كان يجب الحفاظ على اسم منتخب مصر. مدرب المنتخب الأول كان يجب أن يكون حاضرًا مع مدرب المنتخب الثاني. القرارات التي اتُّخذت هي ما أدت إلى ظهور المنتخب بهذا الشكل."

واختتم وائل جمعة حديثه قائلاً:"الكرة بدون نظام لن تنجح. لدينا لاعبون جيدون لكن تمت التضحية بهم بسبب العند داخل المنظومة. المنتخب المصري كان خارج التركيز تمامًا في البطولة، وهذا نتيجة سوء الإدارة."