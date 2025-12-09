الجزائر يتقدم على العراق بهدف قاتل في الشوط الأول بكأس العرب 2025

تقدم منتخب الجزائر على نظيره العراقي بنتيجة 1-0، خلال الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، والتي تضم أيضًا منتخبي السودان والبحرين.

هدف متأخر يمنح الجزائر الأفضلية

جاء هدف الشوط الأول عبر محمد أمين توجاي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما استغل سوء تمركز الدفاع العراقي، ليضع المنتخب الجزائري في المقدمة قبل الذهاب إلى غرف خلع الملابس.

وضع المنتخبين قبل المباراة

العراق

يدخل اللقاء متصدرًا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين.

حسم التأهل بالفعل إلى ربع النهائي.

يسعى لتأكيد زعامته للمجموعة وتحقيق العلامة الكاملة.

الجزائر

يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الفوز يضمن للجزائر صدارة المجموعة بـ7 نقاط.

التعادل يكفي للتأهل ثانيًا دون انتظار نتيجة السودان والبحرين.

الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف مع عدم فوز السودان بثلاثية، تبقي على فرصه في التأهل.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لمنتخب الجزائر الباحث عن تأكيد تطوره بعد تعادله أمام السودان وفوزه على البحرين، بينما يخوض العراق المباراة بثقة عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

نظام التأهل في كأس العرب 2025

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

في حال التساوي يُحتسب أولًا فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

ثم عدد الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم الفارق العام، ثم الأهداف المسجلة.

معيار اللعب النظيف يأتي بعد ذلك.

لا وجود للقرعة، ويتم الاحتكام للتصنيف الدولي كحل أخير.

تشكيل المنتخبين للمباراة

تشكيل العراق

حراسة المرمى: فهد طالب

الدفاع: هيثم جبار – سعد ناطق – مناف يونس – حسين علي

الوسط: أمجد عطوان – مهند علي – عمار محسن

الهجوم: سجاد جاسم – أحمد يحيى – كرار نبيل

تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: فريد شعال

الدفاع: يوسف عطال – أشرف عبادة – محمد أمين توجاي – هواري بوشي

الوسط: فيكتور لكحل – زكريا دراوي – ياسين بنزية

الهجوم: عادل بولبينة – ياسين براهيمي – رضوان بركان