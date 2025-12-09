شيكابالا: كله استفاد إلا إحنا وشكل المنتخب سيئ جدا

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «مبروك لمنتخب الأردن هم الأحق، وعايز أقول للمسؤولين عن كرة القدم في مصر فين الاستفادة من بطولة كأس العرب؟، كله استفاد إلا إحنا».

وأضاف: «إحنا ماشيين من غير هدف، على طول بنودع من الدور الأول في كافة الفئات».

وتابع: «مش ده منتخب مصر خالص الشكل سيء جدًا، كان هيحصل إيه لو أجلنا مباراتي بيراميدز في الدوري».

و اختتم : «أنا روحت المغرب وحزين على الفرق اللي بقى بينا وبينهم، الناس هتموت من اللي هتشوفه».

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.

علق حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على خروج الفراعنة من بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان عبر المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ولد يتيما بفعل فاعل ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما المهندس هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الاعلامي مدحت شلبي.

وتابع طولان: منتخب مصر الثاني لم يلق أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست رسمية.

وواصل: الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

وشدد على أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في ملف كرة القدم داخل مصر.

وأشار حلمي طولان إلى أن منتخب مصر أهدر اليوم أكثر من ست فرص، بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاث فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

وتابع طولان أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.