رد فعل صادم من إبراهيم عبد الجواد بعد خسارة منتخب مصر أمام الأردن

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد "عبر حسابه على فيسبوك "أقسم بالله حاجة تكسف وتفضح .. ده منظر منتخب مصر ومتقوليش لعيبة مين مش معايا ولعيبة فلان مجتش.

وتابع : ده احنا بنلاعب احتياطي الاردن يا جماااااعة .. ده احنا ابيض علي الابيض .. ربنا يكون في عون الجمهور اللي في الملعب علي قلة القيمة دي".



وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.