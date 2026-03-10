مسلسل المداح 6 الحلقة 22 .. حمادة هلال يكتشف ألاعيب الجن ضد عائلته

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" مشهدا صادما قلب مسار الأحداث، بعدما بدأ صابر المداح (حمادة هلال)، يشك في أن ابن منال (دنيا عبدالعزيز) ليس طبيعيا.

وخلال المواجهة، يسأل صابر منال إن كان "علي" معها بالفعل، فتؤكد أنه بين يديها، لكنها تعترف في الوقت نفسه بأنها تشعر بأن هناك أمرا غريبا فيه لا تستطيع تفسيره.

هنا يطلب منها صابر أن تتأكد بنفسها من الحقيقة، فيطلب منها النظر إلى الطفل في المرآة، تقترب منال ببطء وهي تحمل الطفل، وتنظر إلى انعكاسهما، لتكتشف مفاجأة مرعبة؛ إذ يظهر انعكاسها في المرآة بينما لا يظهر للطفل أي انعكاس على الإطلاق.

في تلك اللحظة تدرك منال الحقيقة القاسية، وأن الكائن الذي تحمله ليس ابنها الحقيقي، بل خدعة شيطانية صنعها الجن لخداعها والتلاعب بمشاعرها، وأن ابنها الحقيقي قد مات، وتدخل بعدها في حالة صدمة وانكسار شديدين، بعدما اكتشفت أن من كانت تحضنه ليس سوى وهم مرعب.

المشهد شكل واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا في المسلسل، وأكد حجم الخداع الذي تمارسه قوى الشر في محاولة لتدمير حمادة هلال ومن حوله نفسيا قبل أي مواجهة مباشرة.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.