بتمثل وهي ساكتة .. حنان شومان تشيد بريهام عبد الغفور

أشادت الناقدة حنان شومان عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالفنانة ريهام عبد الغفور.

وقالت حنان شومان: ريهام عبد الغفور بتمثل وهي ساكتة دون أن تنطق كلمة واحدة بنظرة عين برعشة يد بضم شفتين …ايه يا شيخة هو في كده.

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور بالماراثون الرمضاني من خلال مسلسل" حكاية نرجس".

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم «حكاية نرجس» توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الإنجاب، ويلقي العمل الضوء على تعامل المجتمع مع المرأة التي تُحرم من الأمومة.

يُعرض مسلسل «حكاية نرجس» عبر منصتي شاهد وWatch It، وقناتي DMC دراما وDMC، كما يُعرض أيضًا على قناة الحياة، بالإضافة إلى قناتي القاهرة والناس وشبكة راديو وتلفزيون العرب ART.