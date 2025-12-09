الزمالك اللي هيفرحنا .. تعليق الدردير بعد وداع منتخب مصر كأس العرب

نشر الناقد الرياضي عمرو الدردير تشكيل الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :" الزمالك اللي هيفرحنا , تشكيلة الأبطال

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب، استعدادًا لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.