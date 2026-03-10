الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ34 من عملية الوعد الصادق 4 وفيها صواريخ قدر وعماد وفتاح وخيبر فرط صوتي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا للجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير".

وتوعدت إيران، اليوم الثلاثاء، بألا تفرج عن أي برميل نفط حتى يرتدع الذين قاموا بالعدوان (أمريكا وإسرائيل)، فيما يبدو ردًا حادًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في اليوم السابق إن الحرب ستنتهي قريبًا، فيما استمال الحرس الثوري الدولة بضرورة أخذها موقف من المعتدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم ما دام ذلك ضروريًا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نيني، اليوم الثلاثاء: "القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الجهة المعادية وشركائها حتى إشعار آخر".