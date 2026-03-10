محافظ بني سويف يوجه بعدد من الإجراءات لضبط ومراقبة الأسواق وضمان توافر السلع

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعا،لبحث وتنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

حضر الاجتماع :"بلال حبش"نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين،علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، وفرع جهاز حماية المستهلك ورؤساء الشعب بالغرفة التجارية وسلامة الغذاء ومباحث التموين وعدد من أصحاب الهايبرات والسلاسل التجارية.

أكد المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة ،والتنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية ، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الآليات لضمان توافر تلك السلع عن طريق التوسع في إقامة منافذ دائمة للسلع الغذائية على مستوى المحافظة والتنسيق مع الوحدات المحلية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات للتوسغ في تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الغرفة والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات لعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع خاصة الأساسية والغذائية تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبمناسبة عيد الفطر المبارك،وذلك من خلال المشاركة في تنظيم منافذ ومعارض للسلع ، على أن يتم الإعلان والترويج لتلك السلاسل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مع تكليف رؤساء المدن بتوفير المواقع والأماكن اللازمة لتلك المنافذ بدون مقابل للعارضين وأصحاب الهايبرات نظير توفير السلع بسعر مخفض وعادل.