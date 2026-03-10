قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
محافظات

محافظ بني سويف يوجه بعدد من الإجراءات لضبط ومراقبة الأسواق وضمان توافر السلع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز  محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعا،لبحث وتنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

حضر الاجتماع :"بلال حبش"نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين،علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، وفرع جهاز حماية المستهلك ورؤساء الشعب بالغرفة التجارية وسلامة الغذاء ومباحث التموين وعدد من أصحاب الهايبرات والسلاسل التجارية.

أكد المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة ،والتنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية ، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الآليات لضمان توافر تلك السلع عن طريق التوسع في إقامة منافذ دائمة للسلع الغذائية على مستوى  المحافظة والتنسيق مع الوحدات المحلية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات للتوسغ في تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الغرفة والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات لعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع خاصة الأساسية والغذائية تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبمناسبة عيد الفطر المبارك،وذلك من خلال المشاركة في تنظيم منافذ ومعارض للسلع ، على أن يتم الإعلان والترويج لتلك السلاسل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مع تكليف رؤساء المدن بتوفير المواقع والأماكن اللازمة لتلك المنافذ بدون مقابل للعارضين وأصحاب الهايبرات نظير توفير السلع بسعر مخفض وعادل.

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
مخبز
