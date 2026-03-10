محافظ بني سويف يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بأسعار الوقود الجديدة

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية شملت عددًا من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمة بتلك المرافق، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وتفقد محافظ بني سويف مواقف السيارات بمحيي الدين ومجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، إلى جانب عدد من محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بجولات ميدانية في نطاق كل مركز ومدينة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها صباح اليوم، وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة الأجرة.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجها بسرعة الانتهاء من وضع ملصقات توضح خط السير وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات، إلى جانب تعليق بانرات توضيحية بجميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية مخالفات، وذلك من خلال الخط الساخن (114) للمحافظة، و(136) للإدارة العامة للمرور.

كما كلف المحافظ مسؤولي مشروع المواقف والمرور ورؤساء المدن والقرى بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة انتظام الخدمة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ.

رافق المحافظ خلال الجولة: السيد بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والعقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف.