محافظ بني سويف يزور مستشفى الفشن المركزي للوقوف على مستوى الخدمة وانتظام العمل

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مستشفى الفشن المركزي، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات ، والوقوف على سير وانتظام العمل بها.

وتابع المحافظ سير العمل ومستوى الخدمة بالمستشفى، خلال تفقد عددًا من الأقسام شملت: الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين والمرضى، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بذويهم من المرضى، ومقترحاتهم لتحسين، مكلفا إدارة المستشفى بتكثيف أعمال النظافة وبذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وفق الإمكانات المتاحة



