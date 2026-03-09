قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في ملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة الفشن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح،وذلك خلال تفقده "اليوم" المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الفشن،لمتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل داخل أقسام المركز، واستمع لعرض موجز حول آليات استقبال طلبات التصالح، ومراحل الفحص الفني، وموقف البت في الملفات ومتوسط التردد اليومي وآليات تحصيل الرسوم ، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي المركز التكنولوجي.


 

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

