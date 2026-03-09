محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في ملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة الفشن

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح،وذلك خلال تفقده "اليوم" المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الفشن،لمتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل داخل أقسام المركز، واستمع لعرض موجز حول آليات استقبال طلبات التصالح، ومراحل الفحص الفني، وموقف البت في الملفات ومتوسط التردد اليومي وآليات تحصيل الرسوم ، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي المركز التكنولوجي.



