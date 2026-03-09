أمسية رمضانية ضمن مبادرة الحفاظ على القيم والهوية المصرية في بني سويف

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ،الأمسية الرمضانية الموسعة التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بقيادة النائب حسام العمدة،ضمن فعاليات مبادرة "الحفاظ على القيم والهوية المصرية"، بمشاركة نحو ألف شاب من أبناء المحافظة، وبحضور نخبة من العلماء والمفكرين والدعاة، في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم المصرية الأصيلة لدى الشباب.

تضمنت فعاليات الأمسية الرمضانية ، التي استضافها مركز التنمية الشبابية شرق النيل، مجموعة من الفقرات الدينية والتوعوية التي ناقشت عددا من القضايا المجتمعية المهمة، أبرزها استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري، ودور الأسرة في بناء أخلاق الأجيال الجديدة، ومسؤولية الشباب في حماية الهوية الأخلاقية للمجتمع.

كما تناولت الأمسية محاور اللقاء مخاطر انتشار المخدرات وتأثيرها على منظومة القيم، ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الشباب، إلى جانب أهمية القدوة الصالحة والعمل التطوعي في ترسيخ قيم الانتماء والتعاون داخل المجتمع

في كلمته نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز للحضور والمشاركين في الندوة من ضيوف بني سويف ، معربا عن أهمية عقد مثل تلك الفعاليات التي تستهدف تعزيز دور الشباب و بناء جيل واعٍ، قوي، ومؤمن بوطنيته، يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والتصدي للظواهر السلبية مثل الشائعات والتطرف، بما يرسخ قيم الانتماء والولاء لمصر.

فيما أكد النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار حرص الحزب على فتح مساحات للحوار مع الشباب، وتعزيز دورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن، وأن ترسيخ منظومة القيم يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم،

شارك في الأمسية:اللواء وليد السيسي الخبير الأمني في مجال مكافحة المخدرات، والشيخ رمضان عبد الرازق، والشيخ يسري عزام، والشيخ محمد أبو بكر،القمص نحميا ميشير "نيابة عن الأنبا غبريال مطران بني سويف"، حيث قدموا كلمات توعوية ودينية حول دور القيم والأخلاق في بناء المجتمع.

هذا ويتضمن برنامج وفعاليات الأمسية تنظيم سحور جماعي يجمع المشاركين في أجواء رمضانية تسودها روح المحبة والتآخي، تأكيدًا على قيم التواصل والتكافل بين أبناء المجتمع.