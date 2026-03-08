اجتماع برئاسة سكرتير عام بني سويف لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف كامل علي غطاس، بتكليف من المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ، اجتماعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/ 2026.

وقد حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، ورؤساء المدن ومدير الطرق والنقل ومديري التخطيط والتعاقدات والمشروعات ومنطقة التعمير.

واستعرض الاجتماع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، حيث أكد السكرتير العام أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.