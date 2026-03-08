محافظ بني سويف يلتقى عددا من رؤساء النقابات الفرعية و ممثلى الأحزاب السياسية وكيانات شبابية ورياضية وتعليمية ومجتمع مدني

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عددا من قيادات وممثلى الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية الفرعية، وإدارات المدارس الخاصة ،وبعض الشخصيات العامة ورجال دين،وذلك لتقديم التهنئة بثقة القيادة السياسية وتولى مسؤولية المحافظة في حركة المحافظين الأخيرة

حيث تلقى محافظ بني سويف التهاني من رؤساء نقابتي المحامين والمهندسين بالمحافظة،وقيادات ومسؤولى أمانات أحزاب: المصري والتجمع ببني سويف ، بجانب بعض إدارات المدارس الخاصة، وفرع جهاز حماية المستهلك ، ومركز التنمية الشبابية ولجنة مسجد عمر بن عبد العزيز.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة من كافة فئات وأطياف المجتمع،وحرصهم على تقديم التهنئة بتولى مهام المنصب الجديد.



