محافظ بني سويف يتابع منفذ أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في الفشن

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، البوم انتظام العمل في منظومة معارض وشوادر ومنافذ"أهلاً رمضان"،بالفشن والتي يتم إقامتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين خلال شهر رمضان

وتجول المحافظ داخل منفذ السلع الذي أقامته الوحدة المحلية،بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتحت إشراف التموين والطب البيطري، ويضم معظم السلع الأساسية والإستراتيجية من السكر، الأرز، المكرونة ، زيوت الطعام والمسلى والجبن ، بجانب باكيتين للحوم والخضار والفاكهة

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والتفتيش والمرور الدوري على كافة المعارض والشوادر ومنافذ السلع على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام عملها والالتزام بالمواعيد المقررة وأوزان وأسعار السلع والمنتجات المتفق عليها والمُعلن عنها وجودتها ،وطرحها بكميات ونوعيات تتناسب مع مختلف الأذواق ومستوىات الدخول

رافق المحافظ كل من:مدحت صلاح رئيس المدينة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة



