محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد تعديل أسعار المواد البترولية

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة، لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس2026

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط.

كما طلب وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن

يشار إلى أن قرار الحكومة بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، جاء علي النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر