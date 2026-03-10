أحمد رمزي: شخصية محمد صلاح في مسلسل «فخر الدلتا»قريبة مني

تألق الفنان أحمد رمزي في مسلسل «فخر الدلتا»، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث لفت الأنظار بأدائه لشخصية شاب من الدلتا يسعى لتحقيق طموحاته في القاهرة وسط العديد من التحديات. وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، كشف أحمد رمزي عن كواليس العمل وأسرار تحضيره للشخصية، كما تحدث عن تفاصيل مشاركته في المسلسل وتفاعله مع الأحداث، إضافة إلى رأيه في ردود الفعل والانتقادات التي تلقاها بعد عرض العمل.

1- حدثنا عن مشاركتك في مسلسل «فخر الدلتا» وشخصيتك في العمل؟

أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية «محمد صلاح فخر»، وهو شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل وتحقيق طموحاته، وخلال رحلته يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تؤثر في مسار حياته.

2- ما الذي جذبك لتقديم هذه الشخصية؟

أكثر ما جذبني للشخصية أنها قريبة مني في جانب الطموح والسعي لتحقيق الأحلام، وشعرت أن هناك نقاط تشابه بيني وبينها، وهذا ساعدني كثيرًا على التفاعل معها أثناء التحضير للدور.

3- كيف كانت كواليس العمل مع فريق المسلسل؟

الكواليس كانت رائعة جدًا، وسعدت بالتعاون مع كل فريق العمل، حيث كانت هناك حالة من التعاون والاحترام بين الجميع، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على العمل.

4- مشاركة والدتك وشقيقتك في المسلسل لفتت الانتباه.. كيف حدث ذلك؟

مشاركتهما جاءت بالصدفة، لكنها كانت تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لي، ووجودهما في العمل أضاف لي إحساسًا خاصًا أثناء التصوير.

5- كيف تتعامل مع الانتقادات التي توجه لك؟

أحرص دائمًا على قراءة الانتقادات، وأتعلم منها إذا كانت نقدًا بنّاءً، لأن النقد مهم لأي فنان ويساعده على التطور وتقديم الأفضل.

6- هناك من يرى أنك صانع محتوى انتقل للتمثيل.. ما تعليقك؟

في الحقيقة أنا درست التمثيل بشكل أكاديمي، ولست مجرد صانع محتوى قرر دخول المجال، فالتمثيل بالنسبة لي مهنة درستها وأسعى لتطوير نفسي فيها باستمرار.



وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدّم في إطار كوميدي.

ويعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا يضم عددًا من النجوم، من بينهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية.