الغربية.. ضبط 41 طن سولار مدعم داخل خزان مخفي بمحطة وقود بكفر الزيات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط نحو 41 طنًا من السولار المدعم داخل خزان أرضي سري بإحدى محطات الوقود بدائرة مركز كفر الزيات، قبل إعادة طرحه وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة وإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية المدعمة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد قيام صاحب المحطة بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم خارج المحطة للاستفادة من فارق الأسعار وبيعه في السوق السوداء.

وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة بتشكيل حملة تموينية سرية وموسعة من مفتشي المديرية ومفتشي إدارة الرقابة التموينية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثبتت الحملة صحة المعلومات، حيث تبين قيام صاحب المحطة بإنشاء خزان أرضي مخفي على قطعة أرض مجاورة لتجميع وتخزين السولار، بالإضافة إلى ضبط 31 عبوة من زيوت السيارات منتهية الصلاحية بالمخالفة للقوانين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بالمواد البترولية المدعمة أو استغلال الدعم الموجه للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على محطات الوقود والأسواق لضبط أي مخالفات والتعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون المال العام.