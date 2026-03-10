قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
محافظات

الغربية.. ضبط 41 طن سولار مدعم داخل خزان مخفي بمحطة وقود بكفر الزيات

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط نحو 41 طنًا من السولار المدعم داخل خزان أرضي سري بإحدى محطات الوقود بدائرة مركز كفر الزيات، قبل إعادة طرحه وبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات تموينية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة وإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية المدعمة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الدعم.

ردع مخالفين 

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد قيام صاحب المحطة بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم خارج المحطة للاستفادة من فارق الأسعار وبيعه في السوق السوداء.

وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة بتشكيل حملة تموينية سرية وموسعة من مفتشي المديرية ومفتشي إدارة الرقابة التموينية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مرورية 

وأثبتت الحملة صحة المعلومات، حيث تبين قيام صاحب المحطة بإنشاء خزان أرضي مخفي على قطعة أرض مجاورة لتجميع وتخزين السولار، بالإضافة إلى ضبط 31 عبوة من زيوت السيارات منتهية الصلاحية بالمخالفة للقوانين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين في التلاعب 

من جانبه، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب بالمواد البترولية المدعمة أو استغلال الدعم الموجه للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على محطات الوقود والأسواق لضبط أي مخالفات والتعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون المال العام.

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

