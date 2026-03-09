تعرف علي جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة والتعديات

واصلت الوحدات المحلية ببني سويف تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الحاسم مع التعديات والإشغالات، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، من بينها شارع حافظ وشارع صفية زغلول وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار خلف حديقة النيل، فيما شملت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من المخلفات بقرى إبشنا وحاجر بني سليمان وباها وبليفيا والدوالطة والحكامنة.

في حين تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالطريق الدائري بزمام تزمنت الشرقية ومنطقة الجزيرة بشارع ممدوح، وشارع جسر إسلام والتحفظ على خلاطة البناء، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية بليفيا.

وفي مركز ومدينة الفشن، عقدت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مديري الإدارات ورؤساء القرى لمتابعة معدلات الإنجاز في الملفات الخدمية، حيث تم استعراض التقارير الخاصة بأعمال الرصد الميداني ومناقشة آليات تلافي الملاحظات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم التأكيد على تكثيف التواصل مع المواطنين لاستكمال ملفات التصالح وتسليم نماذج (8)، وتسريع وتيرة العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية والرد على المتغيرات أولاً بأول، كما تم التشديد على المرور الدوري على المخابز للتأكد من جودة الخبز، وتكثيف حملات الإزالة في المهد، ورفع تراكمات القمامة وقص الأشجار ومراجعة الإنارة بالشوارع والطرق، مع إزالة حالات تعدٍ بقرى تلت ومنشأة عمرو.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقدت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق اجتماعا مع نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ورؤساء القرى للتأكيد على ضرورة التواجد الميداني بين المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها، ومتابعة العمل بالإدارة الهندسية للإسراع في إنجاز ملفات التصالح. كما تم متابعة رصف شارع علي أبوزايد ببندر إهناسيا ضمن الخطة الاستثمارية، فيما قامت قرية ننا بإزالة تعدٍ على حرم الري بقرية عبدالصمد، كما تم إزالة عدة حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بقرية أولاد هيبة، وعزبة خورشيد.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت عدداً من الشوارع والمناطق منها شارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية ومنطقة الشامية، ومنطقة مصنع الثلج وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقايا، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 76 طناً. كما تم تنفيذ إزالة لحالات تعدٍ بالبناء بزمام قرية أشمنت، وبهبشين، إلى جانب متابعة أعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بالقرية، ومتابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب، كما تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية طنسا الملق التابعة للوحدة المحلية لدلاص، مع متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات ومتابعة مشروعات الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية منها شارع التحرير وشارع جرجس عبد الشهيد وشارع قشلاق البلدية وشارع أبو سيف وميدان الصاغة وشارع السينما القديمة وشارع مسجد العكايشة وشارع خورشيد وشارع خلاف وشارع وهبة وشارع بنك مصر وشارع المسجد الكبير ومحيط إدارة الأوقاف والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة. كما نفذت الوحدات القروية حملات نظافة بعدد من القرى، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية طنسا برفع تراكمات طريق البرانقة/عتمان وصيانة كشافات الإنارة بطريق المشروع، ونفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة بطريق القاهرة/ أسوان أمام قرية هربشنت والشوشة ومداخل القرية، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين أعمال نظافة بمدخل القرية وعدد من الشوارع، وقامت الوحدة المحلية لقرية قمبش بأعمال نظافة بمدخل قرية البكرية وطريق طوة، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا حملة نظافة بمدخل القرية وعدد من الشوارع الداخلية. واستكمالاً لأعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، تم تنفيذ عدة حالات إزالة تعدٍ بالتنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والري والوحدة المحلية.

فيما ناقشت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة اللواء أسامة يونس في اجتماعها "أمس "عدة موضوعات ،منها تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والمحال التجارية والاستعدادات لاستقبال العيد ورفع الإشغالات بمحيطها وملف المتغيرات المكانية وملف النظافة، في حين تم تنفيذ حملة تفتيشية على المخابز البلدية بدائرة القرية واسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تنوعت بين نقص وزن، عدم إعطاء بون للمواطنين، عدم وجود لافتة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.