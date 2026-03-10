جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل

أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "الثلاثاء" عن اعتراضه صاروخا باليستيا جديدا أطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل..

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل والقدس وجزء من الجنوب مما دفع الملايين إلى اللجوء إلى الملاجئ.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مباشرة أو إصابات في أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني على إسرائيل، وهو الأول منذ عشر ساعات، وفقا للصحيفة.

وعلى صعيد متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه سيهاجم قريبا بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله فى المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال إنذارات إخلاء مبنيين فى مدينتى صور وصيدا جنوب لبنان.

وحذرت بضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر عن المواقع المحددة.