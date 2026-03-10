تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة، وذلك لمنح الأندية المغربية المشاركة في البطولات القارية فرصة الاستعداد وخوض مبارياتها في أفضل الظروف الممكنة.





ويأتي القرار في ظل مشاركة عدة أندية مغربية في المسابقات الأفريقية، حيث يشارك كل من نهضة البركان والجيش الملكي في منافسات دوري الأبطال بينما يخوض كل من الوداد وألمبيك أسفي منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



وتهدف الخطوة إلى تخفيف ضغط المباريات على الأندية المغربية التي تنتظرها مواجهات قوية في ذهاب وإياب الأدوار الإقصائية، بما يساعدها على تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة ممكنة على الساحة القارية.

