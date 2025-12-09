تعليق صادم من حسن المستكاوي على وداع منتخب مصر كأس العرب

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على وداع منتخب مصر الثاني لبطولة كأس العرب وأداء لاعبي الفريق.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك :في ١٧ نوفمبر الماضي وتعليقا علي جزء من مباراة منتخب مصر الاول ( اللي راح امم افريقيا وكاس العالم) ومنتخب كاب فيردى كتبت هذا التعليق : "بوضوح نحن لا نلعب كرة القدم التي تليق بالمستوى الدولي . وكلمة نسبيا مقارنة بالشوط الاول امام كاب فيردى .

وتابع :نحن نفتقد اللياقة والقوة والسرعة في المسافات القصيرة وفي المسافات الطويلة والضغط ولعب ٩٠ دقيقة كاملة والتنظيم الدفاعي وغيرها من مشاكل نتيجة فوضي فنية لم تعالج من سنين .



وأضاف:‏وراجعوا الكلمات وطبقوها علي منتخب كأس العرب .. فالقضية مش هذا المنتخب ولكنها مستوى اللعبة عندنا وقلنا كتير وقدمنا الحلول ولكن من اهم عناصر الفوضي الاندية نفسها والتي جعلت الكورة فلوس للاعيبة لايتدربون جيدا ومدربون في مراحل الناشئين لايدربون جيدا وعناصر اللعبة معظمهم لايعلمون بالجديد في كرة القدم واللايف ستايل للاعبينا انتم عارفينه .

واختتم :فتكون النتيجة هزيمة امام الاردن الاحتياطي ٣/صفر وتكون النتيجة حفلة للتأهل لكاس العالم بمجموعة ضعيفة ولما قلنا كده كانوا يردون اننا من أعداء النجاح ‏يا اهلا بالنجاح .. وياله من نجاح ؟

فوز منتخب الأردن علي مصر

وحقق منتخب الأردن الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.



سجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وسجل محمد أبو زريق الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي زكريا وسددها يسارية على يمين محمد بسام حارس المرمى.

بينما سجل علي علوان الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء احتسبها حكم اللقاء على ياسين مرعي بعد تدخله ضد مهاجم الأردن داخل منطقة الجزاء.

وتعرض عبيد للإصابة بعد اصطدامه مع حسام حسن مهاجم منتخب مصر على مستوى الرأس ليتدخل الطاقم الطبي لإسعافه ليخرج من اللقاء مصابا ويدخل بدلا منه سعد الروسان.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب الأردن رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد منتخب مصر عند النقطة 2 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة من دور المجموعات.