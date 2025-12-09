أحمد دويدار بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب : فى انتظار رمي الاتهامات

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وكتب احمد دويدار نجم الزمالك السابق " عبر حسابه علي فيسبوك "اللي بيحصل ده الطبيعي محدش يستغرب منتخب الاردن وفلسطين وسوريا افضل من منتخب مصر مش دي المشكلة المشكلة الاكبر انهم فارقين جدا علي مستوي الروح والحركة والسرعة.

وتابع"نحن في انتظار رمي الاتهامات علي بعض بسبب العند ما بين جميع الأطراف ومفيش اي مصلحة لمنتخب مصر والمسؤولين عن كرة القدم بيتفرجوا زي المشاهدين ؟!".

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.