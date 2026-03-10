قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان في الميدان .. وزيرة التضامن بين الأيتام وموائد الخير

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

منذ حلول اليوم الأول لشهر رمضان المبارك لم تكن جولات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقليدية أو بروتوكولية، بل بدت أقرب إلى رحلة إنسانية يومية بين دور الرعاية والأيتام ومطابخ الوجبات الرمضانية، في محاولة للتأكد بنفسها من وصول الدعم إلى مستحقيه.

ففي معظم أيام شهر رمضان وفى وقت الإفطار  تشاهد الوزيرة ، خارج المكاتب الرسمية، لتقضيه بين المواطنين في الشارع أو داخل مؤسسات الرعاية، حيث تابعت تجهيز الوجبات في مطابخ الخير واطمأنت على وصولها للأسر الأكثر احتياجًا، في مشهد يعكس حرص الوزارة على أن تتحول مبادرات الدعم إلى واقع يلمسه الناس.

وخلال جولات رمضان، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد عدد من دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأيتام والأطفال بلا مأوى، والتأكد من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.

وفي هذا الإطار، تفقدت الدكتورة مايا مرسي مركز الكفالة لاستقبال وتصنيف والإقامة المؤقتة للأطفال بمدينة 15 مايو، والذي يعمل بالتعاون مع مؤسسة "فيس لرعاية الأطفال"، ويستقبل الأطفال لتقديم الرعاية الأولية لهم بما يحقق مصلحتهم الفضلى، تمهيدًا لإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية أو الممتدة أو إلحاقهم بالأسر البديلة الكافلة.

واطلعت الوزيرة على الخدمات المقدمة داخل المركز من خلال لقاء القائمين عليه، كما حرصت على الاطمئنان على الأطفال المتواجدين به، والتأكد من توفير كافة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.


كما تابعت جلسات المشاهدة للأسر الراغبة في كفالة الأطفال، واستمعت إلى تجاربهم ودوافعهم، في إطار توجه الوزارة لتشجيع نظام الرعاية الأسرية البديلة وزيادة أعداد الأسر الكافلة، بما يضمن بيئة أسرية آمنة للأطفال.


وتعكس جولات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان توجهًا ميدانيًا واضحًا، يعتمد على المتابعة المباشرة لمؤسسات الرعاية ومبادرات الإطعام والدعم الاجتماعي، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في شهر تتضاعف فيه احتياجات الكثير من الأسر.

المزيد

