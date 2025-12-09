قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
رياضة

ارجعوا للقصة من البداية.. تعليق صادم من شوبير على وداع منتخب مصر لكأس العرب

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على وداع المنتخب الثاني لبطولة كاس العرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"يوم حزين للكورة المصريه بس ارجعوا للقصة من البداية وانتوا تعرفوا إيه السبب في الكارثة اللي حصلت لنا".

حقق منتخب الأردن الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.

سجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وسجل محمد أبو زريق الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي زكريا وسددها يسارية على يمين محمد بسام حارس المرمى.

بينما سجل علي علوان الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء احتسبها حكم اللقاء على ياسين مرعي بعد تدخله ضد مهاجم الأردن داخل منطقة الجزاء.

وتعرض عبيد للإصابة بعد اصطدامه مع حسام حسن مهاجم منتخب مصر على مستوى الرأس ليتدخل الطاقم الطبي لإسعافه ليخرج من اللقاء مصابا ويدخل بدلا منه سعد الروسان.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب الأردن رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد منتخب مصر عند النقطة 2 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة من دور المجموعات.

تشكيل منتخب

المنتخب كاس العرب الاردن شوبير

