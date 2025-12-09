ارجعوا للقصة من البداية.. تعليق صادم من شوبير على وداع منتخب مصر لكأس العرب

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على وداع المنتخب الثاني لبطولة كاس العرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:"يوم حزين للكورة المصريه بس ارجعوا للقصة من البداية وانتوا تعرفوا إيه السبب في الكارثة اللي حصلت لنا".

حقق منتخب الأردن الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.

سجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وسجل محمد أبو زريق الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي زكريا وسددها يسارية على يمين محمد بسام حارس المرمى.

بينما سجل علي علوان الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء احتسبها حكم اللقاء على ياسين مرعي بعد تدخله ضد مهاجم الأردن داخل منطقة الجزاء.

وتعرض عبيد للإصابة بعد اصطدامه مع حسام حسن مهاجم منتخب مصر على مستوى الرأس ليتدخل الطاقم الطبي لإسعافه ليخرج من اللقاء مصابا ويدخل بدلا منه سعد الروسان.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب الأردن رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد منتخب مصر عند النقطة 2 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة من دور المجموعات.

تشكيل منتخب