منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة

حقق منتخب الأردن الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب قطر 2025.

سجل محمد أبو حشيش هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى محمد بسام.

وسجل محمد أبو زريق الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد مراوغة مدافع منتخب مصر الأيسر يحيي زكريا وسددها يسارية على يمين محمد بسام حارس المرمى.

بينما سجل علي علوان الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء احتسبها حكم اللقاء على ياسين مرعي بعد تدخله ضد مهاجم الأردن داخل منطقة الجزاء.

وتعرض عبيد للإصابة بعد اصطدامه مع حسام حسن مهاجم منتخب مصر على مستوى الرأس ليتدخل الطاقم الطبي لإسعافه ليخرج من اللقاء مصابا ويدخل بدلا منه سعد الروسان.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب الأردن رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد منتخب مصر عند النقطة 2 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة من دور المجموعات.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به لقاء منتخب الأردن، الذي انطلق في الرابعة والنصف مساء اليوم، (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد بسام (23) - كريم العراقي (4) - محمود حمدي "الونش" (15) - ياسين مرعي (3) - يحيى زكريا (21) - أكرم توفيق (12) - غنام محمد (19) - محمد مجدي "أفشة" (22) - ميدو جابر (11) - إسلام عيسى (8) - مروان حمدي (18).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) - محمد عواد (16) - أحمد هاني (2) - رجب نبيل (5) - محمد النني (17) - هادي رياض (6) - عمرو السولية (14) - مصطفى سعد "ميسي"(20) - محمد مسعد (13) - حسام حسن (9) - محمد شريف (10).

تشكيل الأردن أمام مصر:

حراسة المرمى: نور بني عطية

الدفاع: محمد أبو حشيش – هادي الحوراني – علي حجبي – سليم عبيد

الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة – عصام السميري

الهجوم: محمد أبو زريق – أحمد العرسان – عودة الفاخوري

دكة البدلاء تضم كلا من:

يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، عامر جاموس، علي علوان، يزن النعيمات، محمود المرضي، سعد الروسان، مهند أبو طه، نزار الرشدان، أدهم القريشي.