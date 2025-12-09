الحسم أمام الأردن.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر في كأس العرب

يستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة أمام منتخب الأردن في إطار منافسات كأس العرب 2025، ولا تزال لديه فرص قوية للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الرغم من عدم تحقيق الفراعنة، الفوز حتى الآن، إلا أن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة يمكن أن تساعدهم في تحقيق هدفهم.

موعد مباراة مصر والأردن

تُقام مباراة مصر والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب البيت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصد نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع منتخب الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه أمام الفراعنة بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

1. الفوز على الأردن

إذا تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الأردن، فإن ذلك سيضمن له التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة الكويت والإمارات.

2. التعادل مع الأردن (بشرط)

في حال انتهت مباراة مصر والأردن بالتعادل، سيصل رصيد المنتخب إلى 3 نقاط. لكن تأهله سيعتمد على نتيجة مباراة الكويت والإمارات أيضًا. حيث يجب أن تنتهي تلك المباراة بالتعادل أيضًا. إذا فاز أي من المنتخبين، ستكون فرصة مصر في التأهل قد انتهت، وسيخرج من البطولة.

3. الخسارة من الأردن (بشرط معقد)

إذا خسر منتخب مصر من الأردن، سيتوقف رصيده عند نقطتين فقط. لكن الفرصة للتأهل تبقى قائمة بشرط أن تنتهي مباراة الكويت والإمارات أيضًا بالتعادل. في هذه الحالة، سيتساوى المنتخب المصري مع المنتخبين الكويتي والإماراتي عند نقطتين لكل منهم.

كيفية حسم التعادل الثلاثي

في حال حدوث تعادل بين ثلاثة منتخبات (مصر، الكويت، والإمارات) عند نقطتين، يتم اللجوء إلى لائحة فيفا لكأس العرب 2025 لتحديد المتأهل. وتطبق الشروط التالية: