قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحسم أمام الأردن.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر في كأس العرب

مروان حمدي
مروان حمدي
أحمد أيمن

يستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة أمام منتخب الأردن في إطار منافسات كأس العرب 2025، ولا تزال لديه فرص قوية للتأهل إلى الدور ربع النهائي. 

على الرغم من عدم تحقيق الفراعنة، الفوز حتى الآن، إلا أن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة يمكن أن تساعدهم في تحقيق هدفهم.

موعد مباراة مصر والأردن 

تُقام مباراة مصر والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب البيت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصد نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع منتخب الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه أمام الفراعنة بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

1. الفوز على الأردن

إذا تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الأردن، فإن ذلك سيضمن له التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة الكويت والإمارات. 

2. التعادل مع الأردن (بشرط)

في حال انتهت مباراة مصر والأردن بالتعادل، سيصل رصيد المنتخب إلى 3 نقاط. لكن تأهله سيعتمد على نتيجة مباراة الكويت والإمارات أيضًا. حيث يجب أن تنتهي تلك المباراة بالتعادل أيضًا. إذا فاز أي من المنتخبين، ستكون فرصة مصر في التأهل قد انتهت، وسيخرج من البطولة.

3. الخسارة من الأردن (بشرط معقد)

إذا خسر منتخب مصر من الأردن، سيتوقف رصيده عند نقطتين فقط. لكن الفرصة للتأهل تبقى قائمة بشرط أن تنتهي مباراة الكويت والإمارات أيضًا بالتعادل. في هذه الحالة، سيتساوى المنتخب المصري مع المنتخبين الكويتي والإماراتي عند نقطتين لكل منهم.

كيفية حسم التعادل الثلاثي

في حال حدوث تعادل بين ثلاثة منتخبات (مصر، الكويت، والإمارات) عند نقطتين، يتم اللجوء إلى لائحة فيفا لكأس العرب 2025 لتحديد المتأهل. وتطبق الشروط التالية:

  1. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة: يتم احتساب فارق الأهداف بين المنتخبات المتساوية في النقاط.
  2. عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة: يتم النظر في عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب خلال تلك المباريات.
  3. فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة: في حال لم يتم حسم الأمر، يُنظر إلى فارق الأهداف في جميع المباريات التي لعبها كل منتخب.
  4. العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في جميع المباريات: يتم النظر إلى إجمالي الأهداف المسجلة طوال البطولة حتى تلك اللحظة.
  5. معايير اللعب النظيف: يتم احتساب البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها اللاعبين.
  6. تصنيف فيفا الشهري: يُنظر إلى التصنيف الأخير للمنتخبات في شهر انطلاق البطولة.
مباراة مصر والأردن موعد مباراة مصر والأردن فرص تأهل منتخب مصر منتخب مصر الثاني كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض التشخيص النفسي والعلاج الديني لمواجهة التفكك الأسري

جانب من فعاليات المسابقة

استمرار التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة ذوي الهمم

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكلف مديرين جديدين لمديريتي الغربية والقليوبية

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد