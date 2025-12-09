قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة رقم 11 لكأس العرب بمواجهة صعبة أمام منتخب الأردن في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بصافرة الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.

يدخل زملاء القائد عمرو السولية هذا اللقاء في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين مع الكويت ثم الإمارات بنتيجة (1 – 1) في أول جولتين ’ وسيكون فوزهم طريقهم للتأهل في المركز الثاني بعيداً عن نتيجة اللقاء الثاني بين الكويت والإمارات في نفس التوقيت على ملعب 974 بالعاصمة الدوحة ’ أما في حال التعادل فسيكون التأهل مرتبط بانتهاء هذه المواجهة بالتعادل.

على الجانب الأخر يدخل "النشامى" هذا اللقاء في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط ضمنوا بها التأهل في المركز الأول بعد أن تفوقوا على الإمارات (2 – 1) في الجولة الأولى والكويت (3 – 1) في الجولة الثانية ولذلك قد يلجأ المغربي جمال السلامي المدير الفني لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين تجنباً لإجهادهم قبل الدخول في معمعة مرحلة خروج المغلوب.

 حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر يُدرك أهمية اللقاء أمام منتخب تأهل لكأس العالم لأول مرة ووصفه بأنه قوي ومنظم ويملك نجوم على أعلى مستوى وفقاً لتصريحاته في المؤتمر الصحفي أمس ’ لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته في لاعبيه لتحقيق طموح الجماهير المصرية في تحقيق نتيجة إيجابية تقودهم لربع النهائي رغم الإرهاق بسبب توالي المباريات وأكد أنه قد يُجري بعض التغييرات في التشكيل لتحقيق هدفه من اللقاء.

على الجانب الآخر يدخل جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني المصنف التاسع أسيوياً و الـ 66 عالمياً ’ يدخل المباراة بأريحية شديدة وبدون أي ضغوط بعد أن ضمن التأهل في الصدارة واطمئن على جاهزية لاعبيه للمنافسة بقوة على اللقب بعد أن تألق معظمهم وعلى رأسهم يزن النعيمات مهاجم العربي القطري الذي أحرز هدفين في شباك الإمارات والكويت وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء الأول ومعه علي علوان مهاجم فريق الكرمة العراقي الذي سجل هدفين أيضاً من ركلتي جزاء أمام الإمارات والكويت وحصل على جائزة رجل المباراة الماضية.

لقاء اليوم سيكون الرابع بين الطرفين في البطولة بعد أن سبق لهما اللعب وجهاً لوجه لأول مرة في مباراة المركز الثالث في نسخة 1988 وتفوق منتخب مصر بثنائية علاء ميهوب وحسام حسن في الدقيقتين 49 و90 على ملعب عمان الدولي ’ ثم تجدد الموعد في مرحلة المجموعات في النسخة التالية في سوريا 1992 وتعادلا (1 – 1) على ملعب الحمدانية بمدينة حلب’ حيث تقدم جريس تادروس للأردن في الدقيقة 6 وتعادل أيمن منصور لمصر في الدقيقة 68 ’ بعدها حسم "الفراعنة" مباراة ربع نهائي النسخة الماضية في قطر على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة بنتيجة (3 – 1) بعد شوطين إضافيين ’ حيث تقدم يزن النعيمات للأردن في الدقيقة 12 ’ وأدرك مروان حمدي التعادل لمصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ’ ثم سجل الراحل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الإضافي الأول وأضاف مروان داوود الهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

توروب

تفاصيل الجلسة الثلاثية فى النادي الأهلي لمناقشة التعاقدات الجديدة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن والقنوات الناقلة فى كأس العرب

حسام حسن وطولان

بلال السيسي ينتقد حسام حسن: بيركز في الانتقادات أكثر من عمله الفني

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

