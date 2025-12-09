الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة رقم 11 لكأس العرب بمواجهة صعبة أمام منتخب الأردن في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بصافرة الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.

يدخل زملاء القائد عمرو السولية هذا اللقاء في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين مع الكويت ثم الإمارات بنتيجة (1 – 1) في أول جولتين ’ وسيكون فوزهم طريقهم للتأهل في المركز الثاني بعيداً عن نتيجة اللقاء الثاني بين الكويت والإمارات في نفس التوقيت على ملعب 974 بالعاصمة الدوحة ’ أما في حال التعادل فسيكون التأهل مرتبط بانتهاء هذه المواجهة بالتعادل.

على الجانب الأخر يدخل "النشامى" هذا اللقاء في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط ضمنوا بها التأهل في المركز الأول بعد أن تفوقوا على الإمارات (2 – 1) في الجولة الأولى والكويت (3 – 1) في الجولة الثانية ولذلك قد يلجأ المغربي جمال السلامي المدير الفني لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين تجنباً لإجهادهم قبل الدخول في معمعة مرحلة خروج المغلوب.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر يُدرك أهمية اللقاء أمام منتخب تأهل لكأس العالم لأول مرة ووصفه بأنه قوي ومنظم ويملك نجوم على أعلى مستوى وفقاً لتصريحاته في المؤتمر الصحفي أمس ’ لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته في لاعبيه لتحقيق طموح الجماهير المصرية في تحقيق نتيجة إيجابية تقودهم لربع النهائي رغم الإرهاق بسبب توالي المباريات وأكد أنه قد يُجري بعض التغييرات في التشكيل لتحقيق هدفه من اللقاء.

على الجانب الآخر يدخل جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني المصنف التاسع أسيوياً و الـ 66 عالمياً ’ يدخل المباراة بأريحية شديدة وبدون أي ضغوط بعد أن ضمن التأهل في الصدارة واطمئن على جاهزية لاعبيه للمنافسة بقوة على اللقب بعد أن تألق معظمهم وعلى رأسهم يزن النعيمات مهاجم العربي القطري الذي أحرز هدفين في شباك الإمارات والكويت وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء الأول ومعه علي علوان مهاجم فريق الكرمة العراقي الذي سجل هدفين أيضاً من ركلتي جزاء أمام الإمارات والكويت وحصل على جائزة رجل المباراة الماضية.

لقاء اليوم سيكون الرابع بين الطرفين في البطولة بعد أن سبق لهما اللعب وجهاً لوجه لأول مرة في مباراة المركز الثالث في نسخة 1988 وتفوق منتخب مصر بثنائية علاء ميهوب وحسام حسن في الدقيقتين 49 و90 على ملعب عمان الدولي ’ ثم تجدد الموعد في مرحلة المجموعات في النسخة التالية في سوريا 1992 وتعادلا (1 – 1) على ملعب الحمدانية بمدينة حلب’ حيث تقدم جريس تادروس للأردن في الدقيقة 6 وتعادل أيمن منصور لمصر في الدقيقة 68 ’ بعدها حسم "الفراعنة" مباراة ربع نهائي النسخة الماضية في قطر على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة بنتيجة (3 – 1) بعد شوطين إضافيين ’ حيث تقدم يزن النعيمات للأردن في الدقيقة 12 ’ وأدرك مروان حمدي التعادل لمصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ’ ثم سجل الراحل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الإضافي الأول وأضاف مروان داوود الهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الإضافي الثاني.