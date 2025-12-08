وزير الرياضة القطري يزور معسكر منتخب مصر في كأس العرب

حرص وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على حضور مران منتخب مصر، المشارك في كأس العرب و تحية اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، المدير الفني قبل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام الأردن في ختام دور المجموعات.

ويعد لقاء وزير الشباب والرياضة القطري لمنتخب مصر لفتة طيبة، خاصة مع العلاقات الطيبة، التي تربطه بالمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاوة علي قيام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالحرص على الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وقام المهندس حسن فريد، رئيس بعثة منتخب مصر بإهداء وزير الشباب والرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته الكريمة للمنتخب في مرانه الأخير قبل مباراة الأردن.

كان في استقبال وزير الشباب والرياضة القطري، حسن فريد، رئيس البعثة وحلمي طولان، المدير الفني وأحمد حسن، مدير المنتخب، وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر.