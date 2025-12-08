قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
ديني

دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة

دعاء المطر
دعاء المطر
أحمد سعيد

يعد من أفضل أوقات استجابة الدعاء هو لحظات نزول المطر والتي يجب على كل مسلم أن يحرص على ترديد دعاء المطر أثناءها، لأنها لحظات يتأكد فيها رجاء الفرج وقرب الإجابة وقبول الدعاء، ويستحب في هذا الوقت الإكثار من الدعاء وسؤال الله لتيسير الأرزاق وجلب الخيرات، فهي لحظات تُفتح فيها أبواب السماء وتُرفع فيها الحاجات بقلوب مطمئنة، وفي السطور التالية نعرض أجمل الأدعية وقت نزول المطر.‏

دعاء المطر مستجاب

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء المطر وقت نزولها «إذا نزل المطر»، وأن يحسر «يُبلل» جسده ليصيبه منه.

ويستبشر الناس ويبحثون عن دعاء المطر من أجل تيسير أمور دنياهم من وتحقيق أكثر ما يتمناه كل إنسان، فإن دعاء المطر يُعد فرصة عظيمة لطلب الرزق وقضاء الحوائج بكلمات يسيرة وفيما يلي نعرض لكم صيغًا قصيرة وسهلة من دعاء المطر ومنها :

  • اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • يارب اسقينا رحمتك ولا تسقينا عذابك ولا هدمك ولا بلائك ولا غرقك.
  • اللهم صبيا نافعا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه.
  • اللهم اسقينا غيثا مريئا مغيثا نافعا.
  • يارب أنت الغني ونحن الفقراء فأغنينا بحلالك عن حرامك واكتبنا من الصالحين.
  • اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يعقب الحسرة ويمنع الرزق ويرد الدعاء ويورث الندامة.
  • يارب اشرح لي صدري واكشف كربتي وارزقني
  • اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم صيبا هنيئا.
  • يارب ارزقني واسعدني وطهر قلبي وأجب دعوتي. دعاء عند نزول المطر للرزق
  • رب إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.
  • اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.
  • يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.
  • اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.
  • يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهد قلبي وارزقني الرزق الحلال.
  • ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.

دعاء نزول المطر

دعاء نزول المطر والرعد والبرق مكتوب من المأثور والوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منه: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، و«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، كما أن من دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب ما ورد وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }. البقرة /19.

دعاء المطر الثابت عن النبي

 

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا بهذه الكلمات كان يردد النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاء نزول المطر، يستحب للمسلم أن يُحيِي سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عند نزول المطر، وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- «إذا نزل المطر»، أن يردد دعاء المطر اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا وأن يحسر «يُبلل» جسده ليصيبه منه؛ وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

دعاء المطر مستجاب

ويستحب ترديد دعاء المطر لحديث سهل بن سعد مرفوعًا: «ثنتان لا تُردَّان - أو قلَّما تردان-: الدُّعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا»، وفي لفظ: «ووقت المطر»؛ رواه أبو داود.

دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات

  • اللهم أنى أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يا رسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.
  • لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
  • اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
  • اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
دعاء المطر دعاء المطر للفرج القريب دعاء نزول المطر دعاء المطر مستجاب دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات دعاء الدعاء وقت نزول المطر دعاء المطر الثابت عن النبي استجابة الدعاء أوقات الاستجابة إجابة الدعاء

