أكلة الشتا .. طريقة عمل العدس الهندي

يعد العدس من أشهر الاكلات الشتوية المرتبطة بالطقس البارد والأمطار لذا نقدم لكم وصفة مختلفة ومميزة له.

نعرض لكم طريقة عمل العدس الهندي من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير العدس الهندي



عدس أصفر

بصل

زيت

كاري

كركم

كمون

شطة

ملح

فلفل اسود

ثوم

زنجبيل بودرة

طريقة عمل العدس الهندي

في حلة بها الماء في إناء على النار أضيفي العدس وقلبي جيدا.

في طاسة بها زيت على النار قومي بتشويح البصل والثوم ثم ضعي التوابل والملح والفلفل الاسود والبقدونس

اضيفي خليط البصل على العدس وقلبيهم جيدا واتركيهم على النار حتى تمام النضج.