أقل مما يستحق.. أول تعليق من جوارديولا بشأن عدم مشاركة مرموش باستمرار

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على عدم مشاركة الدولي المصري عمر مرموش، بشكل مستمر مع الفريق.



وقال جوارديولا في تصريحات لوكالة HaytersTV "": "كنا بحاجة لوجود عمر مرموش في مواجهة سندرلاند".



وكان اللاعب قد شارك كبديل في الدقيقة 70، وهي أطول مدة لعب يحصل عليها خلال الشهر الأخير، باستثناء ظهوره أساسيًا أمام باير ليفركوزن الشهر الماضي.



وتابع: "عمر بالنسبة لي من أفضل اللاعبين، أراه كمهاجم صريح، لكن المهاجم الأساسي لدينا هو إيرلينج هالاند، ولذلك يحصل مرموش أحيانًا على دقائق أقل مما يستحق".



واختتم: "قام مرموش بأربعة أو خمسة انطلاقات خلف دفاع سندرلاند كانت رائعة، ولذلك تمكن نيكو جونزاليس من تمرير كرتين له خلف الدفاع، سنرى ما إذا كان سيشارك أمام ريال مدريد".