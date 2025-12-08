جوارديولا : مرموش من أفضل المهاجمين رغم قلة مشاركاته

وجّه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رسالة دعم إلى عمر مرموش، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن اللاعب لا يشارك بالدقائق التي يستحقها على الرغم من إمكانياته الكبيرة.



وقال جوارديولا: "عمر مرموش بالنسبة لي من أفضل المهاجمين، أعرف أنني أراه مهاجمًا، والمهاجم هو إيرلينج هالاند". وأضاف: "أحيانًا يحصل على دقائق لعب أقل مما يستحق. قام بأربع أو خمس حركات مذهلة خلف الكرة، ولهذا السبب تمكّن نيكو من تمرير هاتين الكرتين إليه".



وتأتي تصريحات المدرب الإسباني قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع مانشستر سيتي بريال مدريد، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظر أن يشارك فيها مرموش بشكل مؤثر إذا ما أتيحت له الفرصة.