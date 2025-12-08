تطوير خدمات طبية تخصصية جديدة في مستشفى عين شمس الجامعي بالعبور

في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بزيارة تفقدية لمستشفى عين شمس الجامعي بالعبور لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقييم جاهزية المستشفى للتشغيل الكامل وفق المعايير المعتمدة.

تفقد الحالات القادمة من قطاع غزة

وكان في استقبال الأمين الدكتور محمد زكي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عاطف، نائب المدير، حيث اصطحباه في جولة شملت عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالبنية التحتية والإمكانات الطبية والفنية. تضمنت الزيارة متابعة سير العمل داخل أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقييم جاهزية وحدات الأشعة والمعامل والتأكد من توافر الأجهزة الحديثة وكفاءة تشغيلها، كما تم الاطلاع على إجراءات الجودة والسلامة ومدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما شملت الجولة تفقد الحالات القادمة من قطاع غزة والتي تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المستشفيات الجامعية، إلى جانب مراجعة حالات السياحة العلاجية والخطوات المتخذة لضمان تقديم خدمة طبية بمعايير دولية.

وتطرقت الزيارة إلى مناقشة خطة التشغيل الموسعة للمرحلة المقبلة ودراسة تطوير عدد من الخدمات التخصصية داخل المستشفى، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الفترة السابقة وأبرز التحديات التشغيلية.

وأعرب الدكتور عمر شريف عمر عن تقديره لمستوى التنظيم داخل المستشفى، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الإدارة وكافة الفرق الطبية والفنية، ومثنيًا على الخدمات المقدمة للحالات القادمة من غزة وكذلك الدور المتنامي لوحدة السياحة العلاجية. وفي ختام الجولة، وضع الأمين عددًا من التوصيات لتعزيز الخدمات الطبية بالمستشفى، تضمنت الاستمرار في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات التخصصية، وتعزيز القوى البشرية خلال فترات الذروة، واستكمال ملفات الجودة استعدادًا للتسجيل والاعتماد، ودعم الخدمات المقدمة لحالات غزة وتعزيز برامج السياحة العلاجية.