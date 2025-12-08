قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا
رغم اتفاق السلام.. تايلاند تشن ضربات جوية قرب حدودها مع كمبوديا
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

سيدة
سيدة
أحمد مهدي

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 16 فتاة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، ثم تهديدهم بنشر تلك المواد إذا لم يدفعوا لهن مبالغ مالية.

تشكيل عصابي نسائي في الجيزة

وكانت النيابة العامة أحالت 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج عدد من الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، ثم تهديدهم بنشر تلك المواد مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات  جرى خلالها تسجيل مكالمات وفيديوهات دون علمهم، ثم استخدامها لاحقًا كورقة ضغط لابتزازهم ماليا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات استخدمن تطبيقات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم عبر إرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدية، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لعدم فضحهم أمام أسرهم.

ووجهت لهن النيابة اتهامات بانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باستخدام وسائط إلكترونية في معالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، و تعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة.

