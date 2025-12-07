وليد صلاح الدين يطالب عبد القادر بالرد الفوري على عرض التجديد

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أبلغ اللاعب أحمد عبد القادر بضرورة حسم موقفه من التجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تقديم النادي عرضه النهائي لتجديد العقد.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي وضع أمام اللاعب عرضًا مالياً بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم، مؤكدًا أن هذا هو العرض الأخير الذي وافقت عليه الإدارة دون نية لزيادته، سواء خلال المفاوضات الحالية أو مستقبلاً.

وأشار إلى أن وليد صلاح الدين شدد خلال جلسته مع اللاعب على ضرورة الرد بشكل واضح وسريع، خاصة أن النادي يرغب في إنهاء ملف التجديد سواء بالموافقة أو الرفض لتحديد الخطوة التالية، وعدم ترك الأمر معلقًا لفترة أطول.

واختتم، تنتظر إدارة الأهلي موقف عبد القادر خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيوافق على الاستمرار داخل القلعة الحمراء بالشروط المطروحة، أو يتجه لرفض العرض والبحث عن خطوة جديدة خارج أسوار النادي.