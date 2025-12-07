نجم الزمالك يتجاهل زيزو فى اختيار أفضل صفقات الأهلي| تفاصيل

تجاهل محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق إختيار أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي فى إختيارات الأفضل لدي قطبي الكرة المصرية فى الصفقات التي جرت في الآونة الاخيرة.



وقال نجم نادي الزمالك السابق فى تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: أفضل صفقة إنتقلت في الآونة الأخيرة من نادي الزمالك لـ الأهلي نجم القلعة الحمراء الحالي إمام عاشور.

وتابع : أكثر صفقة تضرر نادي الزمالك من رحيله في الوقت الحالي إمام عاشور.



وأضاف: أكثر لاعب كان يتمني بقاءه في صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي.



وواصل: أفضل صفقة تعاقد معها النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة محمود حسن تريزيجيه قادما من رحلة الإحتراف بالدوري التركي والإنجليزي.



وشدد نجم نادي الزمالك السابق علي أن أفضل لاعب في صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه.