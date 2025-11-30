رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن راتب اللاعب أحمد سيد زيزو في الزمالك.

راتب زيزو

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات إذاعيه: “زيزو في الزمالك كان بياخد 30 مليون وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي كانوا بياخدوا 2 مليون ”.

خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الجاري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بالأرقام زيزو أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب مصري في العالم هذا الموسم .. افضل من محمد صلاح وعمر مرموش وفيستون ماييلي"..