الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في مصر الآن

شهدت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات،وسجلا سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون ال13 جنيها بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع" صدى البلد" أسعار العملات العربية:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 154.32جنيه.

سعر البيع:155.40 جنيه.

سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.64جنيه.

سعر البيع: 12.71 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.94جنيه.

سعر البيع: 12.98جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:124.95جنيه

سعر البيع :126.54جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.08جنيه.

سعر البيع: 13.09جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:66.64جنيه.

سعر البيع: 67.35جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 122.41جنيه.

سعر البيع: 123.89جنيه.

الدينار الأغلى عالميا وعالميا

وتعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.