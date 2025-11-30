قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
مرأة ومنوعات

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

البرد
البرد
حياة عبد العزيز

أصدر أحد الأطباء العموميين في بريطانيا تحذيرًا بشأن عرض أساسي قد يشير بشكل كبير إلى إصابتك بفيروس كورونا كوفيد-19، وليس مجرد نزلة برد أو إنفلونزا، فمع حلول فصل الشتاء، تتداخل أعراض هذه الأمراض respiratory، مما يجعل التمييز بينها أكثر صعوبة.

وأكدت الدكتورة روبا بارمار، الطبيبة العامة والمديرة الطبية في ميدلاند هيلث، أهمية معرفة طبيعة المرض بدقة لضمان تلقي العلاج الأنسب وذلك وفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية.

وأوضحت بارمار أن أبرز علامة يمكن أن تكشف عن الإصابة بكوفيد-19 هي ضيق التنفس، مشيرة إلى أن هذا العرض نادر الحدوث في حالات البرد والإنفلونزا.

 وأضافت:“يؤثر كوفيد على الرئتين بدرجة أكبر بسبب الالتهاب، لذا يُعد ضيق التنفس أحد الأعراض الشائعة”.

وتدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) هذا الرأي، إذ تصنف ضيق التنفس ضمن الأعراض المرتبطة بكوفيد-19، وليس بالإنفلونزا أو نزلات البرد، ويُلاحظ هذا العرض كذلك في أمراض تنفسية أخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

ومع ذلك، تشير بارمار إلى أنه في حال عدم تعافي المريض من الإنفلونزا وتدهور حالته، فقد تظهر لديه صعوبة في التنفس، كما يحدث عند تطور المرض إلى التهاب رئوي.

كما تناولت بارمار اختلاف أنماط السعال بين هذه الأمراض، مؤكدة أن السعال شائع في الفيروسات الثلاثة، لكن نوعه وحدّته قد يختلفان.

ومن العلامات المهمة التي يجب رصدها أيضًا فقدان حاسة الشم أو التذوق، وهو عرض يرتبط بشكل شبه حصري بفيروس كورونا. 

وقالت: “إذا لاحظت تغيرًا أو فقدانًا كاملاً لحاستي الشم أو التذوق، فغالبًا ما يكون كوفيد-19 هو السبب”.

وأوضحت أن تحديد نوع الفيروس يعتمد على مجموعة الأعراض وشدتها، مضيفة أن نزلات البرد تركز عادة على الحلق والأنف، بينما تكون الأعراض أشمل في حالتي الإنفلونزا وكوفيد-19.

 ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد؟

على الرغم من عدم وجود قواعد إلزامية للعزل حاليًا، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالآتي:

حاول البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين إذا كنت أنت أو طفلك تعانون من أعراض كوفيد.

 التزم الراحة إذا كانت لديك درجة حرارة مرتفعة.

تجنب الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو ممارسة الأنشطة اليومية إذا كنت لا تشعر بأنك في حالة جيدة.

البرد كورونا اعراض البرد اعراض كورونا اعراض الكورونا والبرد

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

محمود البنا

البنا: ضربة الجزاء المحتسبة على الأهلي أمام الجيش الملكي غير صحيحة بالمرة

محمود البنا

البنا: أفضل مباراة أدرتها تحكيميا هذا الموسم الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالسوبر

احمد حسن

أحمد حسن يكشف سبب ضم مروان حمدي بدلاً من أحمد عاطف لمعسكر منتخب مصر

بالصور

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

