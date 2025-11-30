مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

أصدر أحد الأطباء العموميين في بريطانيا تحذيرًا بشأن عرض أساسي قد يشير بشكل كبير إلى إصابتك بفيروس كورونا كوفيد-19، وليس مجرد نزلة برد أو إنفلونزا، فمع حلول فصل الشتاء، تتداخل أعراض هذه الأمراض respiratory، مما يجعل التمييز بينها أكثر صعوبة.

وأكدت الدكتورة روبا بارمار، الطبيبة العامة والمديرة الطبية في ميدلاند هيلث، أهمية معرفة طبيعة المرض بدقة لضمان تلقي العلاج الأنسب وذلك وفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية.

وأوضحت بارمار أن أبرز علامة يمكن أن تكشف عن الإصابة بكوفيد-19 هي ضيق التنفس، مشيرة إلى أن هذا العرض نادر الحدوث في حالات البرد والإنفلونزا.

وأضافت:“يؤثر كوفيد على الرئتين بدرجة أكبر بسبب الالتهاب، لذا يُعد ضيق التنفس أحد الأعراض الشائعة”.

وتدعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) هذا الرأي، إذ تصنف ضيق التنفس ضمن الأعراض المرتبطة بكوفيد-19، وليس بالإنفلونزا أو نزلات البرد، ويُلاحظ هذا العرض كذلك في أمراض تنفسية أخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

ومع ذلك، تشير بارمار إلى أنه في حال عدم تعافي المريض من الإنفلونزا وتدهور حالته، فقد تظهر لديه صعوبة في التنفس، كما يحدث عند تطور المرض إلى التهاب رئوي.

كما تناولت بارمار اختلاف أنماط السعال بين هذه الأمراض، مؤكدة أن السعال شائع في الفيروسات الثلاثة، لكن نوعه وحدّته قد يختلفان.

ومن العلامات المهمة التي يجب رصدها أيضًا فقدان حاسة الشم أو التذوق، وهو عرض يرتبط بشكل شبه حصري بفيروس كورونا.

وقالت: “إذا لاحظت تغيرًا أو فقدانًا كاملاً لحاستي الشم أو التذوق، فغالبًا ما يكون كوفيد-19 هو السبب”.

وأوضحت أن تحديد نوع الفيروس يعتمد على مجموعة الأعراض وشدتها، مضيفة أن نزلات البرد تركز عادة على الحلق والأنف، بينما تكون الأعراض أشمل في حالتي الإنفلونزا وكوفيد-19.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد؟

على الرغم من عدم وجود قواعد إلزامية للعزل حاليًا، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالآتي:

حاول البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين إذا كنت أنت أو طفلك تعانون من أعراض كوفيد.

التزم الراحة إذا كانت لديك درجة حرارة مرتفعة.

تجنب الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو ممارسة الأنشطة اليومية إذا كنت لا تشعر بأنك في حالة جيدة.