هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كشف علمي مذهل.. حفريات تكشف استخدام “GPS” طبيعي قبل 97 مليون عام

أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي يفتح آفاقا جديدة لفهم تطور الملاحة البيولوجية، أعلن فريق بحثي من جامعة كامبريدج ومعهد هيلمهولتز في برلين عن العثور على حفريات عمرها 97 مليون سنة، تشير إلى أن كائنات بحرية قديمة امتلكت القدرة على التنقل عبر المجال المغناطيسي للأرض، في آلية تشبه بشكل مدهش نظم تحديد المواقع العالمية المعروفة اليوم بـ(GPS).

اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الملاحة البيولوجية

الحفريات المكتشفة من أعماق المحيطات تحمل أدلة ملموسة على قدرة مخلوقات ما قبل التاريخ على تتبع خطوط المجال المغناطيسي للأرض، ما مكنها من الهجرة وقطع مسافات شاسعة بدقة لافتة.

الدراسة المنشورة في مجلة Nature تؤكد أن هذه القدرة ليست حكرا على الحيوانات الحديثة مثل الطيور المهاجرة أو السلاحف البحرية، بل تمتد جذورها إلى عصور سحيقة.

أحافير مغناطيسية تحمل أسرارا ضاربة في القدم

الأحافير، التي ما تزال هوية كائناتها غير معروفة، تعد من “الأحافير المغناطيسية”، وهي بقايا دقيقة تظهر محاذاة بنيوية تعكس استشعارا فعالا للمجال المغناطيسي.

ويشير الباحث المشارك ريتش هاريسون من جامعة كامبريدج إلى أن النتائج "تقدم دليلا قاطعا على أن هذه الكائنات كانت قادرة على الملاحة الدقيقة رغم غياب أي معالم بصرية في المحيطات القديمة".

تقنيات تصوير متقدمة تكشف البنية الداخلية

استخدم الفريق البحثي تقنية التصوير المقطعي المغناطيسي لرسم خرائط داخلية مفصلة لهذه الأحافير، ما أتاح رؤية كيفية محاذاة الجزيئات المغناطيسية بداخلها.

وتوضح الباحثة كلير دونيلي من معهد ماكس بلانك أن هذه التقنية "قدمت نافذة غير مسبوقة لفهم آليات الملاحة البيولوجية القديمة"، مضيفة أن التحليلات تكشف أسرار لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا.

هوية الكائنات لغز مستمر

رغم التفسيرات العلمية المتقدمة، لا يزال النوع المحدد لهذه الكائنات مجهولا.

ويعتقد الباحثون أنها ربما تنتمي إلى ثعابين بحرية قديمة أو كائنات مهاجرة أخرى كانت تمتلك القدرة على عبور المحيطات وتشير الدراسة إلى أنها قد تكون من أوائل المخلوقات التي طورت "حاسة مغناطيسية" متقدمة تساعدها على البقاء.

تطور الملاحة البيولوجية عبر ملايين السنين

يوضح هاريسون أن هذا الاكتشاف "يسلط الضوء على التطور التدريجي للحاسة المغناطيسية، من كائنات دقيقة إلى أنظمة ملاحة معقدة لدى الحيوانات الأكبر"، مشيرًا إلى أن الفهم الجديد يفتح الباب أمام إعادة تقييم آليات الهجرة القديمة.

أهمية الاكتشاف

يعزز هذا الكشف الفريد فهم العلماء لكيفية تفاعل الحياة على الأرض مع المجال المغناطيسي منذ فجر التاريخ، ويؤكد أن الملاحة المغناطيسية كانت عنصرا أساسيا في استراتيجيات البقاء لدى الكائنات المبكرة.

حفريات عمرها 97 مليون سنة الملاحة البيولوجية جامعة كامبريدج معهد هيلمهولتز المجال المغناطيسي للأرض

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

