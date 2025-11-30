قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 4 وإصابة 10 في إطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد بكاليفورنيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في حادث إطلاق نار وقع مساء السبت خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال ولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين إن عناصره تلقوا بلاغاً قبيل الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي حول إطلاق نار بالقرب من المبنى رقم 1900 في شارع لوسيل.

 وعثر أفراد الشرطة في الموقع على 14 مصاباً بأعيرة نارية، توفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم.

وأوضح المكتب في بيان نشر على منصة “إكس” أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن الحادث كان «متعمداً»، فيما يواصل المحققون فحص جميع الفرضيات المحتملة. ولم تُكشف حتى الآن أي معلومات حول هوية مطلق النار أو دوافعه.

من جانبه، أكد جاسون لي، نائب رئيس بلدية ستوكتون، في منشور عبر "فيسبوك" أن الحادث وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل، معرباً عن صدمته، ومشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع مسؤولي السلامة العامة للحصول على تفاصيل إضافية حول الواقعة.

ولا تزال السلطات تحث السكان على تزويدها بأي معلومات قد تسهم في التقدم بالتحقيق.

حادث إطلاق نار مدينة ستوكتون كاليفورنيا إطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد بكاليفورنيا مقتل 4 وإصابة 10 في كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

دونر الكباب

بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد