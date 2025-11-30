مقتل 4 وإصابة 10 في إطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد بكاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في حادث إطلاق نار وقع مساء السبت خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال ولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين إن عناصره تلقوا بلاغاً قبيل الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي حول إطلاق نار بالقرب من المبنى رقم 1900 في شارع لوسيل.

وعثر أفراد الشرطة في الموقع على 14 مصاباً بأعيرة نارية، توفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم.

وأوضح المكتب في بيان نشر على منصة “إكس” أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن الحادث كان «متعمداً»، فيما يواصل المحققون فحص جميع الفرضيات المحتملة. ولم تُكشف حتى الآن أي معلومات حول هوية مطلق النار أو دوافعه.

من جانبه، أكد جاسون لي، نائب رئيس بلدية ستوكتون، في منشور عبر "فيسبوك" أن الحادث وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل، معرباً عن صدمته، ومشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع مسؤولي السلامة العامة للحصول على تفاصيل إضافية حول الواقعة.

ولا تزال السلطات تحث السكان على تزويدها بأي معلومات قد تسهم في التقدم بالتحقيق.